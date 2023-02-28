Maksim Mayrovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Mayrovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Mayrovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Mayrovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Mayrovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Mayrovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Mayrovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Mayrovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Mayrovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Mayrovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Mayrovich 6 Şubat 1996 tarihinde Novorossijsk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Майрович Максим Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Mayrovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Mayrovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Mayrovich'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Mayrovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxmayer_15/

Maksim Mayrovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Mayrovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Mayrovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Mayrovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında Kuban II

1 Ocak 2016 yılında Kuban Krasnodar

24 Temmuz 2017 yılında Chertanovo

1 Ocak 2018 yılında Afips Afipskiy

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Chertanovo

20 Şubat 2019 yılında KamAZ

19 Temmuz 2019 yılında FC Noah

29 Ocak 2021 yılında Akron Togliatti

30 Haziran 2021 yılında FC Noah

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

4 Eylül 2021 yılında FC Noah

1 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

Maksim Mayrovich kimdir

Maksim Mayrovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Mayrovich şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chernomorets Novorossijsk

Maksim Mayrovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team FNL takımında 14 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Mayrovich nereli

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