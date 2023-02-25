Maksim Medvedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Medvedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Medvedev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Medvedev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Medvedev 29 Eylül 1989 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Maksim Boris oğlu Medvedev (rus. Максим Борисович Медведев) şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Medvedev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Medvedev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2006 tarihinde katılmıştır. Maksim Medvedev'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Medvedev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_aksi_m_8/

Maksim Medvedev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Medvedev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksim Medvedev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Medvedev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Karabağ

Maksim Medvedev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Medvedev şuan Karabağ takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Medvedev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 81 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.