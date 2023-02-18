Maksim Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Milovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Milovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Milovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Milovic 23 Nisan 1999 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Максим Миловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Milovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marina Mutavdzic yapmaktadır. Maksim Milovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 31 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Milovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Milovicboyu ve yaşı kaç

Maksim Milovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Milovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Milovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Milovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vozdovac U19

1 Temmuz 2018 yılında Vozdovac

15 Ağu 2018 yılında San Fernando CD

31 Ağu 2019 yılında Mladost

Maksim Milovic kimdir

Maksim Milovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Milovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Maksim Milovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Milovic nereli

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