Maksim Myakish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Myakish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Myakish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Myakish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Myakish 3 Mart 2000 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мякиш Максим Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Myakish Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Maksim Myakish, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Myakish'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Myakish Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mmyakish/

Haberin Devamı

Maksim Myakish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Myakish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Myakish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Myakish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında RUOR Minsk

8 Temmuz 2017 yılında Neman II

16 Nisan 2018 yılında Leiria U19

18 Şubat 2019 yılında BATE II

19 Mart 2020 yılında Slavia

7 Temmuz 2020 yılında BATE II

1 Ağustos 2020 yılında BATE Borisov

11 Şubat 2021 yılında Isloch

31 Aralık 2021 yılında BATE Borisov

17 Şubat 2022 yılında Torpedo Zhodino

Maksim Myakish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Myakish şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Myakish Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.