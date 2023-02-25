Maksim Omelyanchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Omelyanchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Omelyanchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Omelyanchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Omelyanchuk 5 Eylül 2003 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Максим Сергеевич Омельянчук şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Omelyanchuk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Omelyanchuk'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Omelyanchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Omelyanchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Omelyanchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Omelyanchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2021 yılında Energetik-BGU

Maksim Omelyanchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Omelyanchuk şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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