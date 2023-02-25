Maksim Pashkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Pashkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Pashkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Pashkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Pashkevich 3 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пашкевич Максим Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Pashkevich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladimir Pakhomenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Pashkevich'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Pashkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Pashkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Pashkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Pashkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Smorgon II

1 Temmuz 2021 yılında FK Smorgon

1 Temmuz 2022 yılında Osipovichi

31 Aralık 2022 yılında FK Smorgon

Maksim Pashkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Pashkevich şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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