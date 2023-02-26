Maksim Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Pavlov 17 Temmuz 2003 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Павлов Максим şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Pavlov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksim Pavlov'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksim Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Pavlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Legion Altyapı

1 Ocak 2018 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2020 yılında Trans Narva U21

1 Ocak 2021 yılında JK Trans Narva

4 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

Maksim Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Pavlov şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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