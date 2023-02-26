Maksim Podholjuzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Podholjuzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Podholjuzin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Podholjuzin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Podholjuzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Podholjuzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Podholjuzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Podholjuzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Podholjuzin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Podholjuzin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Podholjuzin 13 Kasım 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Podholjuzin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Maksim Podholjuzin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksim Podholjuzin'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Podholjuzin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Podholjuzin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Podholjuzin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Podholjuzin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lev. Altyapı

1 Ocak 2007 yılında Levadia U17

1 Ocak 2008 yılında Levadia II

1 Ocak 2009 yılında Levadia

5 Aralık 2014 yılında Cezalı

9 Şubat 2016 yılında Levadia

5 Ocak 2023 yılında Kalju FC

Maksim Podholjuzin kimdir

Maksim Podholjuzin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Podholjuzin şuan Kalju FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJK (2002-2005), Levadia Tallinn (2006-2008)

Maksim Podholjuzin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U23 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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Maksim Podholjuzin nereli

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