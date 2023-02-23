Maksim Rudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Rudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Rudakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Rudakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maksim Rudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Rudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Rudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Rudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Rudakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Rudakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Rudakov 22 Ocak 1996 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рудаков Максим Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Rudakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Rudakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Rudakov'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Rudakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Rudakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Rudakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Rudakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Ağustos 2016 yılında Zenit Penza

31 Aralık 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2018 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

12 Şubat 2020 yılında Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

10 Ağustos 2021 yılında Rostov

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

31 Temmuz 2023 yılında Rostov

Maksim Rudakov kimdir

Maksim Rudakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Rudakov şuan FC Honka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Admiralteets St. Petersburg, Lokomotiv St. Petersburg

Maksim Rudakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Rudakov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir