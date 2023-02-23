Maksim Rudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Rudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Rudakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Rudakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Rudakov 22 Ocak 1996 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рудаков Максим Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Rudakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Rudakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Rudakov'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Rudakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Rudakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Rudakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Rudakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Ağustos 2016 yılında Zenit Penza

31 Aralık 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2018 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

12 Şubat 2020 yılında Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

10 Ağustos 2021 yılında Rostov

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

31 Temmuz 2023 yılında Rostov

Maksim Rudakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Rudakov şuan FC Honka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Rudakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Admiralteets St. Petersburg, Lokomotiv St. Petersburg

Rusya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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