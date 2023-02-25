Maksim Shvetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shvetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Shvetsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Shvetsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Shvetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shvetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Shvetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shvetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Shvetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Shvetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Shvetsov 2 Nisan 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Швецов Максим Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Shvetsov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Maksim Shvetsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Maksim Shvetsov'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Shvetsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shvetsou3/

Maksim Shvetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Shvetsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Shvetsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Shvetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Minsk

Maksim Shvetsov kimdir

Maksim Shvetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Shvetsov şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Shvetsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 3 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Shvetsov nereli

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