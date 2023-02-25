Maksim Skavysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Skavysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Skavysh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Skavysh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Skavysh 13 Kasım 1989 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Скавыш Максим Петрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Skavysh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Maksim Skavysh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Skavysh'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Skavysh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maksimskavysh/

Maksim Skavysh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Skavysh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksim Skavysh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Skavysh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında BATE II

1 Ocak 2008 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2012 yılında Belshina

31 Aralık 2012 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2013 yılında Baltika

30 Haziran 2013 yılında BATE Borisov

1 Temmuz 2013 yılında Baltika

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Zhodino

1 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Saba

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2018 yılında BATE Borisov

20 Temmuz 2021 yılında Soligorsk

Maksim Skavysh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Skavysh şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Skavysh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Minsk, Arsenal Minsk

Belarus takımında 11 numaralı formasıyla 3 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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