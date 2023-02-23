Maksim Stjopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Stjopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Stjopin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Stjopin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Stjopin 8 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Stjopin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Maksim Stjopin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksim Stjopin'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Stjopin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Stjopin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Stjopin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Stjopin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ilves

1 Şubat 2021 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2023 yılında Nordsjaelland

Maksim Stjopin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Stjopin şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Stjopin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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