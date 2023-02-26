Maksim Tserezov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Tserezov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Tserezov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Tserezov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Tserezov 26 Mart 2001 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksim Tšerezov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Tserezov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Maksim Tserezov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Tserezov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Tserezov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Tserezov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Tserezov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Narva U17

1 Ocak 2017 yılında JK Trans Narva

5 Mart 2022 yılında FC Tallinn

31 Aralık 2022 yılında JK Trans Narva

Maksim Tserezov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Tserezov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Tserezov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Trans Narva (2011-2016)

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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