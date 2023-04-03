Maksim Vedeneev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Vedeneev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Vedeneev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksim Vedeneev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksim Vedeneev 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Веденеев Максим Вадимович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksim Vedeneev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Vedeneev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Vedeneev'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksim Vedeneev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksim Vedeneev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
Maksim Vedeneev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksim Vedeneev şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Maksim Vedeneev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U15 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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