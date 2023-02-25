Maksim Vospukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Vospukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Vospukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Vospukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Vospukov 23 Ağustos 1999 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Воспуков Максим Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Vospukov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Vospukov'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Vospukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Vospukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Vospukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Vospukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında Lokomotiv Gomel

11 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında Bumprom

Maksim Vospukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Vospukov şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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