Maksim Vysotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Vysotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Vysotskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Vysotskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Vysotskiy 29 Ocak 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Высоцкий Максим Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Vysotskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Vysotskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Vysotskiy'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Vysotskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxvysotski/

Maksim Vysotskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Vysotskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Vysotskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Vysotskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk

31 Mart 2016 yılında Torpedo Minsk

31 Aralık 2016 yılında FK Minsk

1 Ocak 2017 yılında FK Baranovichi

1 Temmuz 2017 yılında Naftan

31 Aralık 2017 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2017 yılında FK Baranovichi

26 Ocak 2018 yılında Dnepr Mogilev

13 Ocak 2019 yılında Gorodeya

1 Ocak 2020 yılında Svetlogorsk

12 Mart 2021 yılında FK Smorgon

30 Temmuz 2021 yılında Isloch

7 Şubat 2022 yılında Belshina

13 Ağustos 2022 yılında Molodechno

Maksim Vysotskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Vysotskiy şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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