Maksim Yablonskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Yablonskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Yablonskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Yablonskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Yablonskiy 15 Ağustos 1996 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Яблонский Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Yablonskiy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Yablonskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 2 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Maksim Yablonskiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Yablonskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maksmenstoni25/

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Maksim Yablonskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Yablonskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Yablonskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Yablonskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Smorgon

2 Mart 2017 yılında Neman Grodno

Maksim Yablonskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Yablonskiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Yablonskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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