Maksims Fjodorovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksims Fjodorovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksims Fjodorovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksims Fjodorovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksims Fjodorovs 24 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksims Fjodorovs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksims Fjodorovs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksims Fjodorovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksims Fjodorovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksims Fjodorovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksims Fjodorovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Auda

1 Mart 2022 yılında Tukums

18 Ocak 2023 yılında Liepaja

Maksims Fjodorovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksims Fjodorovs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Maksims Fjodorovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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