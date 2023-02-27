Maksims Tonisevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksims Tonisevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksims Tonisevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksims Tonisevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksims Tonisevs 12 Mayıs 2000 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksims Toņiševs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksims Tonisevs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maksims Tonisevs'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksims Tonisevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksims Tonisevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksims Tonisevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksims Tonisevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Daugavpils

31 Aralık 2019 yılında RFS II

25 Temmuz 2020 yılında Daugavpils

31 Aralık 2020 yılında RFS II

10 Ocak 2021 yılında Valmiera

Maksims Tonisevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksims Tonisevs şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Maksims Tonisevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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