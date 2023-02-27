Maksims Troickis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksims Troickis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksims Troickis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksims Troickis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksims Troickis 21 Ağustos 2007 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksims Troickis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Maksims Troickis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksims Troickis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksims Troickis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksims Troickis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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