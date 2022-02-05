Maksure ne demek, TDK'ya göre Maksure kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maksure ne demek? Maksure TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maksure kelimesi. Peki maksure ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maksure nedir, maksure kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKSURE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maksure kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maksure kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maksure kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Camilerde, parmaklıklarla çevrilmiş yer

- Bir evin yabancıların girmesine izin verilmeyen bölümü

