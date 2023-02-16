Maksut Pune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksut Pune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksut Pune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksut Pune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksut Pune 1 Ocak 2003 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksut Pune Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksut Pune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksut Pune'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksut Pune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksut Pune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Maksut Pune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksut Pune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2017 yılında Kartalspor Alt

6 Eylül 2019 yılında Darıca GB Alt

1 Temmuz 2022 yılında Darıca GB

24 Ocak 2023 yılında Bld Derince

Maksut Pune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksut Pune şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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