Maksym Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Boyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Boyko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksym Boyko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksym Boyko 27 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бойко Максим Юрійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksym Boyko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Boyko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Maksym Boyko'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksym Boyko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksym Boyko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksym Boyko şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.