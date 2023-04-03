Maksym Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Boyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maksym Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Boyko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.