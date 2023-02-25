Maksym Chekh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Chekh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Chekh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Chekh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym Chekh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Chekh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Chekh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Chekh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Chekh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Chekh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Chekh 3 Ocak 1999 tarihinde Krasna Polyana, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чех Максим Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Chekh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Chekh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Chekh'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Chekh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chekh6/

Maksym Chekh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Chekh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Chekh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Chekh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2022 yılında Shakhtar D.

12 Ağustos 2022 yılında FK Sabail

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Maksym Chekh kimdir

Maksym Chekh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Chekh şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtar Donetsk

Maksym Chekh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Maksym Chekh nereli

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