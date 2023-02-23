Maksym Czekala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Czekala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Czekala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Czekala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Czekala 5 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksym Czekała şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Czekala Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Czekala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 13 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Czekala'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Czekala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Czekala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Czekala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Czekala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan II

13 Mayıs 2022 yılında Lech Poznan

Maksym Czekala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Czekala şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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