Maksym İwanowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym İwanowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym İwanowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym İwanowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym İwanowicz 26 Mayıs 2003 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksym Iwanowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym İwanowicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksym İwanowicz'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym İwanowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym İwanowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym İwanowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym İwanowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Chrobry II

23 Temmuz 2021 yılında Chrobry Glogow

Maksym İwanowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym İwanowicz şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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