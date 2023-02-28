Maksym Koval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Koval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Koval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Koval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Koval 9 Aralık 1992 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коваль Максим Анатолійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Koval Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Moment yapmaktadır. Maksym Koval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Koval'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksym Koval Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maksymkoval35/

Maksym Koval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Koval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksym Koval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Koval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zaporizhya II

1 Eylül 2009 yılında Metalurg Z.

26 Temmuz 2010 yılında Dinamo Kiev

5 Ağustos 2014 yılında Goverla

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Kiev

2 Mart 2015 yılında Goverla

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Kiev

31 Ağustos 2015 yılında Odense BK

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Kiev

21 Ocak 2018 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2018 yılında Dinamo Kiev

23 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

13 Ağustos 2022 yılında FC Sheriff

Maksym Koval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Koval şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Koval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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