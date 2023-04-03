Maksym Koval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Koval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Koval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksym Koval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksym Koval 9 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коваль Максим Володимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksym Koval Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Koval, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Maksym Koval'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksym Koval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksym Koval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksym Koval şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
Maksym Koval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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