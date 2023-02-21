Maksym Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Kovalenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Kovalenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Kovalenko 30 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коваленко Максим Олександрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Kovalenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Kovalenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maksym Kovalenko'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Kovalenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Kovalenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksym Kovalenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Kovalenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Avang. Kharkiv

15 Ağustos 2020 yılında Metalist 1925

22 Eylül 2022 yılında Girnyk-Sport

31 Aralık 2022 yılında Metalist 1925

Maksym Kovalenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Kovalenko şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Metalist Kharkiv (2013-2018), Metalist 1925 Kharkiv (2018-2019), Avangard Kharkiv (2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.