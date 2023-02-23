Maksym Kovalyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Kovalyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Kovalyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Kovalyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Kovalyov 11 Temmuz 2000 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ковальов Максим Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Kovalyov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Maksym Kovalyov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Kovalyov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Kovalyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Kovalyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Kovalyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Kovalyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zimbru Chisinau

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında Zimbru Chisinau

25 Mart 2021 yılında Viktoriya M.

25 Temmuz 2021 yılında Krystal Kherson

26 Ocak 2022 yılında Peremoga Dnipro

8 Nisan 2022 yılında Pirin

Maksym Kovalyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Kovalyov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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