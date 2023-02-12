Maksym Kucheryavyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Kucheryavyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Kucheryavyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Kucheryavyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Kucheryavyi 9 Mayıs 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Кучерявий Максим Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Kucheryavyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Kucheryavyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Kucheryavyi'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksym Kucheryavyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maksym Kucheryavyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Kucheryavyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Kucheryavyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında St. Johnst. B

15 Temmuz 2021 yılında Brechin City

27 Ocak 2022 yılında St. Johnst. B

21 Şubat 2022 yılında Kelty Hearts

1 Mayıs 2022 yılında St. Johnst. B

1 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

Maksym Kucheryavyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Kucheryavyi şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksym Kucheryavyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

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Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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