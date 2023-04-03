Maksym Marych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Marych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksym Marych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksym Marych 26 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Марич Максим Романович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksym Marych Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Marych'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksym Marych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksym Marych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Eylül 2020 yılında Podillya U19
13 Nisan 2021 yılında Pogon Lviv
9 Eylül 2021 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Maksym Marych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksym Marych şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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