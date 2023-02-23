Maksym Niemiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Niemiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Niemiec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Niemiec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym Niemiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Niemiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Niemiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Niemiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Niemiec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Niemiec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Niemiec 9 Mart 2003 tarihinde Sosnowiec şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksym Niemiec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Niemiec Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Niemiec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 26 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Niemiec'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksym Niemiec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Niemiec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Niemiec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Niemiec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sosnowiec II

1 Temmuz 2019 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Ağustos 2020 yılında Elana Torun

26 Şubat 2022 yılında Z. Sosnowiec

3 Mart 2022 yılında Odra Wodzislaw

30 Haziran 2022 yılında Z. Sosnowiec

Maksym Niemiec kimdir

Maksym Niemiec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Niemiec şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zagłębie Sosnowiec (do 2019), Stadion Śląski Chorzów (2019-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksym Niemiec nereli

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