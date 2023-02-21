Maksym Perekhodko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Perekhodko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Perekhodko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Perekhodko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Perekhodko 31 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Переходько Максим Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Perekhodko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Perekhodko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Perekhodko'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksym Perekhodko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Perekhodko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Perekhodko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Perekhodko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında ODEK Orzhiv

23 Temmuz 2021 yılında Veres U19

1 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

9 Eylül 2022 yılında FK Zvyagel

31 Aralık 2022 yılında Veres Rivne

Maksym Perekhodko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Perekhodko şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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