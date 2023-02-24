Maksym Pukhtyeyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pukhtyeyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Pukhtyeyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksym Pukhtyeyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksym Pukhtyeyev 2 Şubat 2004 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пухтєєв Максим Олексійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksym Pukhtyeyev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Pukhtyeyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksym Pukhtyeyev'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Maksym Pukhtyeyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksym Pukhtyeyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2022 yılında Honvéd II
1 Ocak 2023 yılında Honvéd
9 Ocak 2023 yılında Mosonmagyaróvár
30 Haziran 2023 yılında Honvéd
Maksym Pukhtyeyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksym Pukhtyeyev şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.