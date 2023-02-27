Maksym Pyrogov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pyrogov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Pyrogov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Pyrogov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Pyrogov 30 Aralık 1996 tarihinde Troitske, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пирогов Максим Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Pyrogov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksym Pyrogov'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Pyrogov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pyrohov_maksym/

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Maksym Pyrogov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Pyrogov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Pyrogov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Pyrogov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında FK Umanf. Uman

1 Şubat 2016 yılında SG Herrengoss.

1 Ağustos 2017 yılında Tauras

1 Mart 2018 yılında Pakruojis

1 Ağustos 2019 yılında Eintr. Emseloh

1 Ocak 2020 yılında Dinamo-Auto

21 Şubat 2021 yılında Kryvbas

10 Eylül 2021 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2021 yılında Kryvbas

21 Şubat 2022 yılında Dziugas

28 Ocak 2023 yılında Suduva

Maksym Pyrogov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Pyrogov şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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