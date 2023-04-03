Maksym Stargorodskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Stargorodskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Stargorodskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksym Stargorodskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksym Stargorodskyi 5 Mart 2005 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Старгородський Максим Артемович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksym Stargorodskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Stargorodskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksym Stargorodskyi'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksym Stargorodskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksym Stargorodskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında DFK Dainava B
Maksym Stargorodskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksym Stargorodskyi şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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