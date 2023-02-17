Maksym Taloverov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Taloverov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Taloverov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Taloverov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym Taloverov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Taloverov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Taloverov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Taloverov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Taloverov 28 Haziran 2000 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Таловєров Максим Вадимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Taloverov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I'm Sport Management GmbH yapmaktadır. Maksym Taloverov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maksym Taloverov'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Taloverovboyu ve yaşı kaç

Maksym Taloverov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Taloverov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Taloverov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Taloverov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal K. U17

1 Temmuz 2016 yılında Ol. Donetsk U17

27 Şubat 2019 yılında Budejovice U19

1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

22 Ağu 2019 yılında Sparta Praha B

31 Aralık 2019 yılında C. Budejovice

5 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

20 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag

1 Şubat 2023 yılında LASK

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Maksym Taloverov kimdir

Maksym Taloverov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Taloverov şuan LASK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Taloverov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksym Taloverov nereli

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