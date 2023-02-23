Maksym Zhuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Zhuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maksym Zhuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Zhuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.