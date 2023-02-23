Maksym Zhuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Zhuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Zhuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksym Zhuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksym Zhuk 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Жук Максим Євгенович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksym Zhuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksym Zhuk'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Maksym Zhuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksym Zhuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında FK Mariupol U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2023 yılında FC KTP
Maksym Zhuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksym Zhuk şuan FC KTP takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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