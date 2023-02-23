Maksymilian Banaszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Banaszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Banaszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Banaszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Banaszewski 22 Mart 1995 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Banaszewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Banaszewski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Maksymilian Banaszewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Banaszewski'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Banaszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Banaszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Banaszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Banaszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2012 yılında Znicz Pruszkow

18 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

1 Ocak 2019 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia II

5 Şubat 2020 yılında Chrobry Glogow

9 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

Maksymilian Banaszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Banaszewski şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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