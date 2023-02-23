Maksymilian Boruc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Boruc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Boruc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Boruc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Boruc 15 Kasım 2002 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Pawel Boruc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Boruc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Maksymilian Boruc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Boruc'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Boruc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Boruc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Boruc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Boruc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2019 yılında Stoke U18

31 Ağustos 2019 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

Maksymilian Boruc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Boruc şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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