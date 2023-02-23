Maksymilian Manikowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Manikowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Manikowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Manikowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Manikowski 7 Ocak 2003 tarihinde Piła şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Manikowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Manikowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Maksymilian Manikowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Manikowski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Manikowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Manikowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Manikowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Manikowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

Maksymilian Manikowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Manikowski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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