Maksymilian Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Nowak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Nowak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Nowak 3 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Nowak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Nowak'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Nowak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Nowak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Nowak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Nowak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lubin U19

5 Ağustos 2022 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2023 yılında Lubin U19

Maksymilian Nowak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Nowak şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Maksymilian Nowak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polska U14 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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