Maksymilian Paszkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Paszkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Paszkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Paszkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Paszkowski 2 Temmuz 2004 tarihinde Opole şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Paszkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Paszkowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Paszkowski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Paszkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Paszkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Paszkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Paszkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Odra Opole II

4 Nisan 2022 yılında Odra Opole

Maksymilian Paszkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Paszkowski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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