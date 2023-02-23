Maksymilian Pingot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Pingot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Pingot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Pingot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Pingot 1 Nisan 2003 tarihinde Konin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Pingot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Pingot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Maksymilian Pingot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Pingot'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Pingot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Pingot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Pingot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Pingot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lech Poznan II

1 Şubat 2022 yılında Lech Poznan

2 Ocak 2023 yılında Odra Opole

30 Haziran 2023 yılında Lech Poznan

Maksymilian Pingot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Pingot şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksymilian Pingot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sparta Konin

Polonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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