Maksymilian Pogonowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Pogonowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Pogonowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Pogonowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Pogonowski 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Pogonowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Pogonowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Pogonowski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Pogonowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Pogonowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Pogonowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Pogonowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Polonia Sroda

30 Haziran 2022 yılında Warta Poznań

Maksymilian Pogonowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Pogonowski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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