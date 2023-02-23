Maksymilian Rozwandowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Rozwandowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Rozwandowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Rozwandowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Rozwandowicz 18 Haziran 1994 tarihinde Pabianice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Rozwandowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Rozwandowicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Maksymilian Rozwandowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Rozwandowicz'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Rozwandowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Rozwandowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Rozwandowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Rozwandowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Widzew II

1 Temmuz 2013 yılında Widzew Lodz

26 Ağustos 2015 yılında Lechia Tomaszow

6 Temmuz 2016 yılında Chrobry Glogow

4 Ocak 2017 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Maksymilian Rozwandowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Rozwandowicz şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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