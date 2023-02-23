Maksymilian Sitek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Sitek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksymilian Sitek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksymilian Sitek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksymilian Sitek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Sitek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksymilian Sitek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Sitek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Sitek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Sitek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Sitek 4 Aralık 2000 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Sitek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Sitek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Maksymilian Sitek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 16 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Sitek'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Sitek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Sitek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksymilian Sitek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Sitek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

20 Temmuz 2018 yılında Siarka T.

30 Haziran 2019 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

5 Temmuz 2019 yılında P. Niepolomice

31 Temmuz 2020 yılında Legia II

16 Ağustos 2020 yılında Podbeskidzie

10 Temmuz 2021 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2022 yılında Podbeskidzie

Maksymilian Sitek kimdir

Maksymilian Sitek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Sitek şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stal Rzeszów (-2013), Resovia (1-6/2013), Legia Warszawa (7/2013-6/2018)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksymilian Sitek nereli

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