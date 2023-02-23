Maksymilian Sliwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Sliwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maksymilian Sliwinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksymilian Sliwinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.