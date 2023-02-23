Maksymilian Sliwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Sliwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Sliwinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksymilian Sliwinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksymilian Sliwinski 20 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Śliwiński şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksymilian Sliwinski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Sliwinski'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Maksymilian Sliwinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksymilian Sliwinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Şubat 2023 yılında Z. Sosnowiec
Maksymilian Sliwinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksymilian Sliwinski şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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