Maksymilian Tkocz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksymilian Tkocz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksymilian Tkocz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksymilian Tkocz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksymilian Tkocz 26 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maksymilian Tkocz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksymilian Tkocz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksymilian Tkocz'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksymilian Tkocz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksymilian Tkocz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksymilian Tkocz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksymilian Tkocz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Lech U19

22 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan II

14 Ocak 2021 yılında NKP Podhale

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan II

6 Temmuz 2021 yılında Odra Opole

Maksymilian Tkocz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksymilian Tkocz şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksymilian Tkocz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Górnik Zabrze

Polonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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